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Смертельная авария с участием военного грузовика произошла в Жетысуской области

Смертельная авария с участием военного грузовика произошла в Жетысуской области, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 17:24 Фото: Instagram/taldykorganec.insta_
В социальных сетях появилось видео смертельной аварии в Жетысуской области. В департаменте полиции региона уточнили, что ДТП произошло сегодня, 14 мая 2024 года, на трассе Алматы – Усть-Каменогорск, сообщает Zakon.kz.

Кадры с места дорожно-транспортного происшествия опубликовали в одном из Instagram-пабликов. По данным авторов публикации, легковое авто столкнулось с военным грузовиком, в результате чего погибла девушка.

"14 мая водитель автомашины КАМАЗ, передвигаясь по трассе Алматы – Усть-Каменогорск (270 км), при совершении маневра с правой крайней полосы на развороте допустил столкновение с автомашиной Mazda 626, которая двигалась в попутном направлении".Пресс-служба ДП Жетысуской области

Полицейские подтвердили, что в результате столкновения погибла пассажирка автомашины Mazda.

"Уважаемые водители! Запомните! Транспортное средство является источником повышенной опасности. При управлении им нельзя отвлекаться, пользоваться телефоном (смартфоном), необходимо концентрировать свое внимание на дороге и дорожной ситуации. Это позволит избежать ДТП".Пресс-служба ДП Жетысуской области

Ранее в соцсетях появилась видеозапись ДТП с участием автомобиля патрульной полиции Шымкента. На нее отреагировали стражи порядка. Что они рассказали, можете узнать здесь.

Динара Халдарова
Жетысуская область ДТП ДТП 2024 год Аварии Полиция Аварии
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