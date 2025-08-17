#АЭС в Казахстане
Происшествия

Крупный пожар в торговом доме тушат в Кызылординской области

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2025 09:24 Фото: Zakon.kz
В поселке Жанакорган Кызылординской области горит двухэтажный торговый дом, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе МЧС рассказали, что по прибытии подразделений к месту происшествия пожар уже имел развившуюся форму – здание горело открытым огнем и у него обрушилась кровля.

"В данный момент обеспечена бесперебойная подача воды. На тушение поданы несколько водяных стволов. Информация о пострадавших на "112" не поступала", – сообщили в министерстве.

Силами МЧС огонь удалось локализовать. Тушение осложняется особенностями строения здания, высокой пожарной нагрузкой и сильным задымлением.

Тушение продолжается.

Ранее стало известно о прекращении расследования по факту пожара в доме семьи Шерзата Болата.

Андрей Дюсупов
