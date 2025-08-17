Крупный пожар в торговом доме тушат в Кызылординской области

В поселке Жанакорган Кызылординской области горит двухэтажный торговый дом, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе МЧС рассказали, что по прибытии подразделений к месту происшествия пожар уже имел развившуюся форму – здание горело открытым огнем и у него обрушилась кровля.

"В данный момент обеспечена бесперебойная подача воды. На тушение поданы несколько водяных стволов. Информация о пострадавших на "112" не поступала", – сообщили в министерстве.

Силами МЧС огонь удалось локализовать. Тушение осложняется особенностями строения здания, высокой пожарной нагрузкой и сильным задымлением.

Тушение продолжается.

