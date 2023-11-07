Пикантный способ перевозки наркотиков нашла жительница Павлодарской области

От десяти до пятнадцати лет колонии грозит жительнице Павлодарской области, которую задержали за перевозку крупной партии психоактивных веществ, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области 7 ноября, сотрудники регионального подразделения по противодействию наркопреступности задержали 31-летнюю местную жительницу по подозрению в незаконном распространении запрещенных веществ.

При обыске полицейских ждал сюрприз: в нижнем белье у задержанной нашли крупную партию наркотиков. Женщина призналась, что покупала "синтетику" в интернете и затем обустраивала тайники-закладки с наркотиками.

"При проведении личного обыска из нательного белья женщины изъяли 25 свертков с веществом синтетического происхождения. По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 УК РК, в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу". ДП Павлодарской области

Статья УК, по которой задержанная проходит в качестве подозреваемой, предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

В конце октября группу наркосбытчиков с крупной партией гашиша задержали в Астане.