Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Подозреваемого в перевозке крупной партии наркотиков задержали в Акмолинской области

расследование Фото: polisia.kz
45-летнего акмолинца задержали на трассе Астана – Петропавловск. Его подозревают в перевозке крупной партии запрещенных веществ, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП региона, сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности была остановлена автомашина Mercedes-Benz, в которой в качестве пассажира находился подозреваемый в сбыте наркотиков на территории Кокшетау.

"Во время обыска изъят пакет с запрещенных веществом, который 45-летний акмолинец пытался спрятать под верхней одеждой. Проведенная экспертиза показала, что перевозил мужчина гашиш, весом более 905 гр. Предварительно установлено, что наркотик мужчина приобрел в столице и планировал распространять в Акмолинской области", – говорится в сообщении.

Как уточняется, наркодилер работал "по старинке": реализовывал товар из рук в руки и имел постоянных клиентов. В рамках расследования уголовного дела уточняются все обстоятельства.

На период следствия фигурант водворен в ИВС.

Ранее сообщалось, что в Таразе у курьера изъяли наркотики на 36 млн тенге.

Читайте также

расследование
В Минэкологии РК прокомментировали расследование в отношении вице-министра
расследование
Трех жителей СКО подозревают в убийстве владельца ритуального бизнеса и его семьи
задержание подозреваемого
Антикор ведет расследование в отношении вице-министра экологии Мансура Оширбаева
Елена Беляева
Астана Акмолинская область Кокшетау Петропавловск
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Композитор из Казахстана пригрозила актрисе Наталье Варлей судебными исками
Композитор из Казахстана пригрозила актрисе Наталье Варлей судебными исками
Правительство Казахстана ушло в отставку
Правительство Казахстана ушло в отставку
Среди сотрудников органов внутренних дел пройдет внеочередная аттестация
Среди сотрудников органов внутренних дел пройдет внеочередная аттестация
Роман Скляр временно возглавил правительство Казахстана
Роман Скляр временно возглавил правительство Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: