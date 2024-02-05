Подозреваемого в перевозке крупной партии наркотиков задержали в Акмолинской области

45-летнего акмолинца задержали на трассе Астана – Петропавловск. Его подозревают в перевозке крупной партии запрещенных веществ, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП региона, сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности была остановлена автомашина Mercedes-Benz, в которой в качестве пассажира находился подозреваемый в сбыте наркотиков на территории Кокшетау.

"Во время обыска изъят пакет с запрещенных веществом, который 45-летний акмолинец пытался спрятать под верхней одеждой. Проведенная экспертиза показала, что перевозил мужчина гашиш, весом более 905 гр. Предварительно установлено, что наркотик мужчина приобрел в столице и планировал распространять в Акмолинской области", – говорится в сообщении.

Как уточняется, наркодилер работал "по старинке": реализовывал товар из рук в руки и имел постоянных клиентов. В рамках расследования уголовного дела уточняются все обстоятельства.

На период следствия фигурант водворен в ИВС.

Ранее сообщалось, что в Таразе у курьера изъяли наркотики на 36 млн тенге.