Подозреваемого в перевозке крупной партии наркотиков задержали в Акмолинской области
Фото: polisia.kz
45-летнего акмолинца задержали на трассе Астана – Петропавловск. Его подозревают в перевозке крупной партии запрещенных веществ, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба ДП региона, сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности была остановлена автомашина Mercedes-Benz, в которой в качестве пассажира находился подозреваемый в сбыте наркотиков на территории Кокшетау.
"Во время обыска изъят пакет с запрещенных веществом, который 45-летний акмолинец пытался спрятать под верхней одеждой. Проведенная экспертиза показала, что перевозил мужчина гашиш, весом более 905 гр. Предварительно установлено, что наркотик мужчина приобрел в столице и планировал распространять в Акмолинской области", – говорится в сообщении.
Как уточняется, наркодилер работал "по старинке": реализовывал товар из рук в руки и имел постоянных клиентов. В рамках расследования уголовного дела уточняются все обстоятельства.
На период следствия фигурант водворен в ИВС.
Ранее сообщалось, что в Таразе у курьера изъяли наркотики на 36 млн тенге.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript