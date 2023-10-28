Пропавшего мужчину нашли мертвым волонтеры СКО
Фото: Zakon.kz
В Петропавловске нашли тело 51-летнего мужчины, который неделей ранее пропал без вести, сообщает Zakon.kz.
Заявление о пропаже жителя Петропавловска поступило в полицию 22 октября. Родные сообщили, что он ушел из дома и не вернулся, к поискам подключились полицейские и волонтеры, передает Qazaqstan Media.
"25 октября был обнаружен труп 51-летнего мужчины. Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по статье 99 часть 1, "Убийство" УК РК. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, совершившего данное уголовное правонарушение". Пресс-служба ДП СКО
Ранее в пригороде Петропавловска местный житель обнаружил останки мужчины, поиски которого вели родные и полицейские два месяца.
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