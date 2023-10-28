Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Пропавшего мужчину нашли мертвым волонтеры СКО

Пропавшего мужчину нашли мертвым волонтеры СКО Фото: Zakon.kz
В Петропавловске нашли тело 51-летнего мужчины, который неделей ранее пропал без вести, сообщает Zakon.kz.

Заявление о пропаже жителя Петропавловска поступило в полицию 22 октября. Родные сообщили, что он ушел из дома и не вернулся, к поискам подключились полицейские и волонтеры, передает Qazaqstan Media.

"25 октября был обнаружен труп 51-летнего мужчины. Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по статье 99 часть 1, "Убийство" УК РК. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, совершившего данное уголовное правонарушение". Пресс-служба ДП СКО

Ранее в пригороде Петропавловска местный житель обнаружил останки мужчины, поиски которого вели родные и полицейские два месяца.

Читайте также

Пытался скрыться: водитель устроил смертельную аварию на трассе Атырауской области
Пытался скрыться: водитель устроил смертельную аварию на трассе Атырауской области
авария
Водитель автобуса в Экибастузе сбил пешехода на остановке и скрылся
учителя уволили
Учителя наказали за грубое обращение с курящим учеником в Акмолинской области
Мария Мельникова
Петропавловск Северо-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Али Окапов сделал громкое заявление
Али Окапов сделал громкое заявление из-за ордена "Курмет"
Аида Балаева прокомментировала скандал с награждением Али Окапова орденом "Курмет"
Аида Балаева прокомментировала скандал с награждением Али Окапова орденом "Курмет"
Почему растет курс рубля в обменниках Казахстана
Почему растет курс рубля в обменниках Казахстана
Кому звезды обещают финансовую удачу в ноябре
Кому звезды обещают финансовую удачу в ноябре
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления