Ударом ножа закончилось общение двух мужчин в Алматы

Вечером 25 мая на пересечении ул. Ауэзова и Габдуллина в Бостандыкском районе мужчина ударил собутыльника ножом, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, во время распития алкоголя между мужчинами произошел конфликт. В ходе ссоры один из них ударил другого ножом в ногу.

"Пострадавшего доставили в больницу. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело", – говорится в сообщении.

В этот же день в Алмалинском районе Алматы полицейские предотвратили возможную трагедию после сообщения о девушке, находившейся в опасной ситуации.