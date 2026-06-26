Ударом ножа закончилось общение двух мужчин в Алматы
Фото: Zakon.kz
Вечером 25 мая на пересечении ул. Ауэзова и Габдуллина в Бостандыкском районе мужчина ударил собутыльника ножом, сообщает Zakon.kz.
По данным полиции, во время распития алкоголя между мужчинами произошел конфликт. В ходе ссоры один из них ударил другого ножом в ногу.
"Пострадавшего доставили в больницу. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело", – говорится в сообщении.
В этот же день в Алмалинском районе Алматы полицейские предотвратили возможную трагедию после сообщения о девушке, находившейся в опасной ситуации.
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