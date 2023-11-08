Разыскиваемый за грабеж житель Тараза 14 лет выдавал себя за родного брата

Мужчину, который 14 лет находился в международном розыске за совершение тяжких преступлений, задержали в Алматы. Уроженец Тараза прятался, выдавая себя за собственного брата, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МВД РК 8 ноября, сотрудники УБОП ДП Жамбылской области задержали 49-летнего жителя Тараза, который с 2009 года находился в международном розыске. Его обвиняли в совершении тяжких преступлений.

По данным правоохранительных органов, задержанный много лет скрывался в странах дальнего зарубежья. Но 7 ноября его задержали в ходе специальной операции в одном из фитнес-залов Алматы.

Выяснилось, что скрываться от правосудия задержанному помогало сильное сходство с родным братом: он представлялся его именем и за счет этого избегал внимания полиции.

"Для идентификации личности его родного брата одновременно доставили в ДП Жамбылской области, где по отпечаткам пальцев и при сверке документов установили анкетные данные обоих братьев, после чего разыскиваемого водворили в ИВС ДП Алматы", – сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе ДП Жамбылской области, уроженца Тараза разыскивали не по ст. 257 о терроризме из ныне действующей редакции УК РК, а по ст. 178 и ст. 257 старой редакции Уголовного Кодекса (грабеж, хулиганство).

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