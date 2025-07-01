В Астане задержан мужчина, разыскиваемый в Армении
Фото: pexels
В Астане в ходе операции "Стоп преступление" полицейские задержали мужчину, находившегося в международном розыске по линии Интерпола, сообщает Zakon.kz.
Об этом 1 июля 2025 года рассказали в столичном Департаменте полиции:
"Сотрудники криминальной полиции Астаны в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Стоп преступление" установили местонахождение и задержали 43-летнего иностранца, разыскиваемого правоохранительными органами Республики Армения. Мужчину доставили в отдел полиции для установления личности и проведения проверки".
Фото: polisia.kz
В результате установлено, что с мая 2023 года он находится в розыске за уголовное правонарушение – управление транспортным средством без документов и без права на вождение.
"Инициатор розыска – армянская сторона – уведомлен в установленном порядке".Пресс-служба ДП Астаны
Ранее сообщалось, что в Астане задержана девушка, подозреваемая в серии онлайн-мошенничеств с квартирами.
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