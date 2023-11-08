Смертельная авария с пожаром произошла на трассе Актобе – Богословка
Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области
8 ноября в 17:30 на автодороге Актобе – Богословка в районе ЖМ "Бауырластар" столкнулись автомашина Toyota Estima и грузовая автомашина марки "Зил", сообщает Zakon.kz.
От столкновения легковушка загорелась. В результате ДТП водитель и пассажир Toyota Estima погибли на месте.
"По факту ДТП начато досудебное расследование. Департамент полиции призывает водителей транспортных средств строго соблюдать Правила дорожного движения". Пресс-служба ДП Актюбинской области
Ранее сообщалось, что пожилой водитель устроил смертельное ДТП в Жетысуской области.
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