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Смертельная авария с пожаром произошла на трассе Актобе – Богословка

авария Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области
8 ноября в 17:30 на автодороге Актобе – Богословка в районе ЖМ "Бауырластар" столкнулись автомашина Toyota Estima и грузовая автомашина марки "Зил", сообщает Zakon.kz.

От столкновения легковушка загорелась. В результате ДТП водитель и пассажир Toyota Estima погибли на месте.

"По факту ДТП начато досудебное расследование. Департамент полиции призывает водителей транспортных средств строго соблюдать Правила дорожного движения". Пресс-служба ДП Актюбинской области


Ранее сообщалось, что пожилой водитель устроил смертельное ДТП в Жетысуской области.

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