Смертельная авария с пожаром произошла на трассе Актобе – Богословка

Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

8 ноября в 17:30 на автодороге Актобе – Богословка в районе ЖМ "Бауырластар" столкнулись автомашина Toyota Estima и грузовая автомашина марки "Зил", сообщает Zakon.kz.

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