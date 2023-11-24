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Массовый падеж лошадей в Павлодарской области: названа причина

Массовый падеж лошадей в Павлодарской области: названа причина Фото: Zakon.kz
Специалисты предположили, что массовый падеж животных произошел из-за пищевого отравления, сообщает Zakon.kz.

ЧП произошло в начале ноября между селами Максимовка и Розовка Павлодарского района. Возможной причиной гибели 51 лошади ветеринары сразу называли пищевое отравление. Пять животных принадлежали ТОО "Кирова", остальные – частным подворьям, пишет pavlodarnews.kz.

Позже специалисты областной ветеринарной лаборатории исследовали патологический материал на общую токсичность, а в национальном референтном центре по ветеринарии исключили особо опасные заболеваний животных.

"Все результаты отрицательные. При вскрытии трупов животных установлено увеличенное в размере сердце, из тонкого и толстого отдела кишечника исходил зловонных запах газообразования, а в желудке содержалась непереваренная зеленая масса", - рассказали специалисты ветлаборатории.

Специалисты отметили, что лимфатические узлы у животных не были увеличены, а паренхиматозные органы патологических изменений не имеют.

Животные паслись на полях ТОО "Кирова", где высаживали ячмень, овес, озимую рожь. При визуальном осмотре оставшихся животных у десяти лошадей заметили шаткую походку, затруднение дыхания, вздутие и диарею.

"Предполагаемый диагноз – пастбищное отравление", – резюмировали в управлении ветеринарии.

Эпидемиологическую ситуацию в населенном пункте контролируют специалисты.

Ранее сообщалось, что сотни голов крупного рогатого скота пали в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области. Эксперты считают, что причиной стал отстрел сайгаков, который начался в регионе месяц назад.

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