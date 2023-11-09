За неуважение к окружающим карагандинца арестовали на 10 суток

В Караганде мужчина занимался мастурбацией в автобусе, сообщает Zakon.kz.

Ранее в Instagram появилась информация о непристойном поведении мужчины в автобусе. 8 ноября состоялся суд над мужчиной.

Суд установил, что утром 7 ноября 58-летний мужчина находясь в автобусе №41, обнажил свой половой орган и занялся мастурбацией, также он дотрагивался до сидящей рядом женщины, тем самым проявил явное неуважение к окружающим, нарушил общественный порядок и спокойствие граждан.

Мужчина вину признал, в содеянном раскаялся.



Суд постановил арестовать его на 10 суток.

Отмечается, что у мужчины есть инвалидность 3-ей группы.

Ранее в Семее подросток и взрослый мужчина подрались за место в автобусе.