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За неуважение к окружающим карагандинца арестовали на 10 суток

За неуважение к окружающим карагандинца арестовали на 10 суток Фото: Zakon.kz
В Караганде мужчина занимался мастурбацией в автобусе, сообщает Zakon.kz.

Ранее в Instagram появилась информация о непристойном поведении мужчины в автобусе. 8 ноября состоялся суд над мужчиной. 

Суд установил, что утром 7 ноября 58-летний мужчина находясь в автобусе №41, обнажил свой половой орган и занялся мастурбацией, также он дотрагивался до сидящей рядом женщины, тем самым проявил явное неуважение к окружающим, нарушил общественный порядок и спокойствие граждан.

Мужчина вину признал, в содеянном раскаялся.

Суд постановил арестовать его на 10 суток. 

Отмечается, что у мужчины есть инвалидность 3-ей группы. 

Ранее в Семее подросток и взрослый мужчина подрались за место в автобусе. 

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Караганда Карагандинская область
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