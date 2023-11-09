Изнасилование 14-летнего подростка: пограничники в горах Жетысуской области задержали подозреваемого

Задержанный мужчина подозревается в особо тяжком преступлении, совершенном 7 ноября в отношении 14-летнего подростка. Подавшегося в бега 38-летнего мужчину разыскивали в течение двух суток, сообщает Zakon.kz.

По данным полицейских Жетысуской области, подозреваемого задержали в горах Сарканского района в 10 км от села Тополевка. 38-летний мужчина доставлен в районную полицию. Мужчина был задержан пограничниками Сарканской погранзаставы ДКНБ области



"Задержанный мужчина подозревается в особо тяжком преступлении, совершенном 7 ноября в отношении 14-летнего подростка. Подавшегося в бега подозреваемого разыскивали в течение последних двух суток силами полицейских нескольких районов и оперативников областного Департамента", – сообщили полицейские.

Как сообщили правоохранители, для поиска подозреваемого были созданы несколько розыскных групп, которые прочесывали горную и степную местности. Ориентировка на разыскиваемого была размещена в соцсетях и направлена во все подразделения полиции региона. В поисковых мероприятиях полицейские также задействовали спецтехнику.

"Расследование по факту проводится согласно ст.121 ч.3-1 УК РК (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего). Уголовное дело взято на особый контроль". ДП Жетысуской области.

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