Пропавшую 15-летнюю девочку нашли в Семее

В Семее нашли пропавшую 2 ноября девочку-подростка. Она целая и невредимая, сообщает Zakon.kz.

По словам полиции, родные сообщили о пропаже подростка только через два дня, 4 ноября.

Осуществляющие поиски полиция, волонтеры, родные пропавшей всю ночь обходили город. Найти ее удалось только к 12:00 следующего дня.

С девочкой и ее законным представителем проводится профилактическая беседа в присутствии психологов. Также поведение подростка будет рассмотрено на комиссии по делам несовершеннолетних при акимате Семея.

2 ноября 15-летняя Валерия Ефанова ушла на занятия в колледж и не вернулась домой, родные обратились за помощью в поисках подростка в полицию.

