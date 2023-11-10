Родителей и педагогов будут судить за "взрослые" игры младшеклассников в Павлодарской области

История сексуализированных игр двух четвероклассников и второклашки стала известна несколько дней назад. После проверки и расследования дела чиновники привлекут к ответственности родителей и педагогов, а детям окажут психологическую помощь, сообщает Zakon.kz.

Как стало известно ранее, один из четвероклассников принуждал ребенка помладше к сексуализированным действиям. Его ровесник снимал все на телефон. Позднее о случившемся стало известно от родителей одноклассников младшего участника этих "игр". В области провели проверку, передает Pavlodarnews.kz.

Как рассказала накануне заместитель акима Павлодара Светлана Гладышева, все участники случившегося были знакомы и часто играли вместе, в тот день они также были в гостях у одного из детей.

"Изнасилования ребенка не было, но было принуждение к сексуальным действиям", – отметила Светлана Гладышева.

Расследование показало, что виноваты в случившемся родители школьников.

"В отношении родителей также инициировали привлечение к адмотвественности. Родителей четвероклассников – в связи с тем, что они не справляются с воспитанием детей, второклассника – за несвоевременно оказанную ребенку помощь и необращение в полицию". Светлана Гладышева

Накажут на случившееся и педагогов школы, в которой учатся дети. По итогам служебного расследования и заседания комиссии директора школы, завуча по воспитательной работе, социального педагога, психолога и классных руководителей всех трех школьников привлекут к административной ответственности. Материалы уже переданы в суд.

Кроме того, дисциплинарное взыскание ждет педагогов после служебной проверки. Как отмечает издание, классный руководитель одного из школьников уже уволилась.





"Наша задача сейчас не столько наказать этих школьников, сколько оказать психологическую помощь. Все трое детей в состоянии стресса. Им надо помочь выбраться из пережитой ситуации". Светлана Гладышева

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева рассказала, что уже разработан законопроект по обеспечению безопасности детей.