"Стариков избивали и выставляли на мороз": пансионат в Павлодарской области могут лишить финансирования

Руководители частного дома для престарелых уверяют, что о жестоком обращении с подопечной им стало известно после прокурорской проверки, но реакция властей не заставила себя ждать, пансионат могут лишить госфинансирования, а сотрудницу привлекут к ответственности, сообщает Zakon.kz.

В четверг, 13 февраля, прокуратура Павлодарской области обнародовала шокирующий случай в небольшом пансионате для пожилых людей в городе Аксу, сообщив, что двое беспомощных постояльцев подвергались издевательствам и насилию. Их избивали, выкручивали руки, зимой выставляли на улицу раздетыми, и все это происходило долгое время.

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Сейчас правоохранительные органы Павлодарской области ведут расследование в отношении подозреваемых. А местные власти всерьез задумались о прекращении партнерства с частным учреждением. Пансионат имеет статус общественного объединения и исполняет государственный социальный заказ на оказание социальных услуг престарелым гражданам.

"В настоящее время досудебное расследование в отношении деятельности пансионата ведется прокуратурой города Аксу. По итогам данной работы управлением будут приняты меры по расторжению договора о государственных закупках", – сообщили в Управлении координации занятости и социальных программ Павлодарской области.

Если расследование подтвердит все ранее озвученные нарушения, то дисциплинарное взыскание за ослабление контроля грозит и представителям самого управления. А после расторжения договора пожилых жильцов пансионата, на уход за которыми из бюджета выделяют средства, переселят в государственные центры. Это 15 человек из 18, проживающих здесь.

Персонал пансионата переживает, что это станет серьезным ударом для учреждения и приведет к его закрытию. Сотрудники говорят, что действия их коллеги, которая подняла руку на пожилых людей, их повергло в шок. О том, что происходит в стенах центра, они узнали от прокуроров, которые пристально изучили записи с видеокамер.

"Я работаю администратором по сменам, в мою смену всегда тихо. Проверка у нас прошла после случая в Павлодаре, камеру у нас забрали, и вот все выяснилось. Я не знала про это, а когда меня в прокуратуру привезли, я там увидела запись. Естественно, я не согласна с таким поведением. На видео вторая администратор и там видно, что били бабушку с деменцией, она здесь находится. Проступок был в январе, но мы узнали обо всем неделю назад. А в целом у нас очень хороший уход, довольны и наши подопечные, и их родственники", – говорит администратор Аида Уразова.

Руководство и сотрудники пансионата не стали прятаться от журналистов и решили показать условия, в которых проживают пенсионеры. Действительно, в пансионате чисто, нет посторонних, неприятных запахов. Пожилые люди рассказали, что обращаются с ними неплохо, а если и была грубость со стороны персонала, то редко, а случаев рукоприкладства они сами лично не видели. Так или иначе, дело теперь на особом контроле. Имена подозреваемых пока не сообщаются.

Стоит отметить, что крышу над головой здесь нашли и отличник образования СССР, и бывшие ответственные сотрудники крупных предприятий. Есть одинокие люди, у других имеются дети и внуки, но они считают, что старшему поколению лучше находиться под присмотром в социальном учреждении. Самому пожилому – 95 лет, самому молодому – 70.

По данным Управления соцзащиты, в сентябре 2024 года в данном пансионате прошла проверка и были даны рекомендации относительно установки ящика для жалоб и предложений; ремонта продуктового склада; отбора суточных проб; установки водонагревателя, сейфа для хранения лекарственных средств, пандуса на входе в учреждение, при этом факты истязания и жестокого обращения с подопечными не были выявлены.

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Ранее мы рассказывали о том, что в двухэтажном коттедже пенсионеры с инвалидностью подвергались систематическому избиению. Работников учреждения заподозрили и в мошеннических действиях. Возможно, что на протяжении длительного времени они сдавали в аренду квартиры уже умерших постояльцев.

Расследование этого дела в настоящее время продолжается. Тогда же госорганы заявляли, что отследить нарушение прав пожилых людей в таких небольших пансионатах крайне сложно. Акиматы их курировать не имеют права, так как работают с учреждениями, оказывающими специальные социальные услуги гражданам по восьми направлениям, включая медицинское. Для этого должен быть укомплектован штат, соблюдены требования к помещениям, к питанию.

Большинство же частников предоставляет сестринские, уходовые или бытовые услуги. Контролировать их могут родственники подопечных, которые платят деньги за уход и достойное обслуживание своих пожилых близких.

"К сожалению, владельцы пансионатов в Павлодаре пока не выходят на другой уровень. 10 лет назад эту деятельность пытались упорядочить, но безуспешно", – пояснили в управлении.

Неизвестно и точное количество подобных пансионатов в Павлодаре и области, но эксперты говорят, что в последнее время их число стремительно растет, и они становятся востребованными в регионе.