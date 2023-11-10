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Генпрокуратура: Дело о крупном пожаре в Абайской области направлено в суд

Генпрокуратура: Дело о крупном пожаре в Абайской области направлено в суд Фото: gov.kz
Генеральной прокуратурой завершено и 27 октября 2023 года направлено в суд уголовное дело о крупном лесном пожаре в Абайской области, сообщает Zakon.kz.
"Расследованием установлено, что причиной возникновения пожара послужило воспламенение напочвенного покрова при попадании разряда молнии в ствол хвойного дерева (сухая гроза). Данная версия подтверждается заключениями экспертов, специалистов, фото/видео снимками, показаниями свидетелей и другими материалами дела".Пресс-служба Генеральной прокуратуры

Также отмечено, что в период пожара руководство резервата "Семей-Орманы" и Новошульбинского филиала не выполнили возложенные на них законом полномочия по организации тушения пожара, неправильно оценили ситуацию и не обеспечили соблюдение техники безопасности при тушении пожара, что привело к гибели 14 лиц.

"Действия руководства резервата "Семей-Орманы" и Новошульбинского филиала квалифицированы по части 3 статьи 292 Уголовного кодекса ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", санкция от 5 до 10 лет лишения свободы) с избранием меры пресечения в виде "домашнего ареста".Пресс-служба Генеральной прокуратуры

Досудебное расследование по факту бездействия должностных лиц Министерств экологии и природных ресурсов и по чрезвычайным ситуациям продолжается.

"По результатам получения заключений специалистов будет дана правовая оценка действиям всех должностных лиц. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит".Пресс-служба Генеральной прокуратуры

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