Лесной пожар в области Абай: перед судом предстали двое подозреваемых

В Абайской области начался суд по делу о лесном пожаре, в котором летом 2023 года погибли 14 человек. На скамье подсудимых двое сотрудников государственного природного резервата "Семей орманы", сообщает Zakon.kz.

Дело о крупном лесном пожаре в Абайской области рассматривается в небольшом районном суде. Потерпевшие говорят, что ответственных за сложившуюся ситуацию было немало – от местных исполнительных органов до глав министерств. А перед судом – только двое, сообщает телеканал "КТК".



"Чтоб наказали всех виновных. Не только два человека. Всех виновных пусть наказывают, всех виновных, чтобы справедливо было. Это мой сын. Это мое все. Это моя жизнь. Это мое сердце. Я все потеряла. Они отправляли на пожар и не защитили. Никто не защищал их там. Никто не защищал их. Они кинули в огонь. Они с Жиенбаевой зашли туда, чтобы спасать", – сказала Дамели Байбазарова.

Иван Пузырев потерял на пожаре сразу двух членов семьи – брата Николая и племянника Сергея. Брат – водитель пожарной машины. Его сын работал лесным пожарным.



"У меня погибли брат и племянник. Они проживали со мной вместе. Полжизни они со мной. Я хочу сказать, потерял я их. Я хочу, чтобы было справедливо. Пусть ответят все по закону, кто виновен в этом, в этой гибели. Сделали облет. Расстояние от пожара – идет верховой – 15 километров. Зачем туда было, какой смысл их туда уже в ночь отправлять? Зачем? Вот это непонятно", – задается вопросом Иван Пузырев.

На скамье подсудимых бывшие руководители резервата "Семей орманы" и его филиала. На суде они запретили показывать их лица, так как надеются на оправдание. В ходе заседания у защиты возникли вопросы по материалам дела. И по ходатайству адвоката одного из подсудимых суд перенесли на 27 ноября.

Досудебное расследование по факту бездействия чиновников и служб, которые вовремя не остановили пожар, еще продолжается.

Крупнейший лесной пожар вспыхнул 8 июня на территории природного резервата "Семей орманы". Он унес жизни 14 человек, которые пытались потушить огонь. Еще на встрече с президентом страны, который приехал на место сразу после трагедии, родные погибших задавали вопросы, почему у лесников проблемы с запчастями и сломанная техника. Немало вопросов осталось и сейчас по обстоятельствам гибели их близких.

Генеральной прокуратурой продолжается расследование фактов лесного пожара в Абайской области. Следствием подозревается руководство резервата "Семей-Орманы" и Новошульбинского филиала.

