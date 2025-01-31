#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
519.28
540.05
5.31
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
519.28
540.05
5.31
События

Редкого исчезающего капуцина держали в клетке в зоомагазине Темиртау

Капуцина держали в зоомагазине в Темиртау, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 16:45 Фото: pexels
Карагандинские полицейские изъяли в частном зоомагазине краснокнижное животное, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Карагандинской области, сотрудникам природоохранной полиции поступило известие о наличии в зоомагазине города Темиртау редчайшего животного, занесенного в Красную книгу.

"Совместно с представителями "Альянса зоощиты" в ходе проверки был обнаружен бурый капуцин – примат, находящийся на грани исчезновения, чье содержание в частных коллекциях строго запрещено. Владелец магазина не смог представить документы на это животное", – рассказали в ДП.

По словам 35-летнего управляющего зоомагазином, капуцина оставили ему на передержку, но хозяин не оставил никаких подтверждающих документов.

"В связи с фактом незаконного обращения с исчезающими видами возбуждено уголовное дело, и следствие начинает расследование о том, как данный редкий представитель фауны оказался в Казахстане. В ходе проверки документации также был выявлен степной корсак без законных подтверждений. Владелец зоомагазина привлечен к административной ответственности", – сообщили в полиции.

Ранее Zakon.kz рассказывал о случае в Кызылорде, где местные жители во дворе дома нашли краснокнижного каракала. Зверек был ухоженный.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
Как медведица Пурга ищет и рвет "добычу", показали в зоопарке Алматы
События
15:59, Сегодня
Как медведица Пурга ищет и рвет "добычу", показали в зоопарке Алматы
Самолет перевернулся на аэродроме в Аркалыке: что решил суд
События
15:21, Сегодня
Самолет перевернулся на аэродроме в Аркалыке: что решил суд
В Астане посадили высокую чиновницу из Управления образования
События
14:44, Сегодня
В Астане посадили высокую чиновницу из Управления образования
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: