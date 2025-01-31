Редкого исчезающего капуцина держали в клетке в зоомагазине Темиртау

Карагандинские полицейские изъяли в частном зоомагазине краснокнижное животное, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Карагандинской области, сотрудникам природоохранной полиции поступило известие о наличии в зоомагазине города Темиртау редчайшего животного, занесенного в Красную книгу.

"Совместно с представителями "Альянса зоощиты" в ходе проверки был обнаружен бурый капуцин – примат, находящийся на грани исчезновения, чье содержание в частных коллекциях строго запрещено. Владелец магазина не смог представить документы на это животное", – рассказали в ДП.

По словам 35-летнего управляющего зоомагазином, капуцина оставили ему на передержку, но хозяин не оставил никаких подтверждающих документов.

"В связи с фактом незаконного обращения с исчезающими видами возбуждено уголовное дело, и следствие начинает расследование о том, как данный редкий представитель фауны оказался в Казахстане. В ходе проверки документации также был выявлен степной корсак без законных подтверждений. Владелец зоомагазина привлечен к административной ответственности", – сообщили в полиции.

Ранее Zakon.kz рассказывал о случае в Кызылорде, где местные жители во дворе дома нашли краснокнижного каракала. Зверек был ухоженный.