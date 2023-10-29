Поступающее в продажу мясо сайги вызывает опасения у потребителей

В Атырау появились объявления о продаже сайгачатины, которую начали добывать в Западно-Казахстанской области, но покупатели опасаются, что туши были собраны по степи после падежа, сообщает Zakon.kz.

Килограмм сайгачатины предлагают купить за 1 500 тенге. Такие объявления появились в пабликах и мессенджерах Атырау. Сообщается, что сайгаков застрелили в степях ЗКО в рамках программы по регулированию численности популяции, после чего охладили и выставили на продажу. Но потребители считают, что так скоро поступить в продажу сайгачатина не могла, ведь отстрел только начали, передает Мой город.

"Вся степь в крови сайгака, мясо его валяется – коллеги по охоте с ЗКО сообщают. Можно же было как-то хорошо, аккуратно все организовать. Тем же охотникам бы дали задание, – говорит Ерик Ботакановсчитает, член атырауского охотсообщества.

По его словам, сегодня в мессенджерах много "гуляет" сообщений о продаже сайгачатины в Атырау за 2500 тенге.

Охотники и потенциальные покупатели мяса сайги опасаются, что поступившая в продажу дичь могла быть собрана из подранков (неправильно убитых сайгаков, которых оставляют в степи из-за ранений в живот, такое мясо нельзя употреблять в пищу) или вовсе погибших по другим причинам животных.

Тем временем санитарные врачи сообщают, что проверять продаваемое мясо без обращений и жалоб они не имеют права. Потому разобраться годное ли оно невозможно.

В начале октября в Казахстане стартовала программа по урегулированию численности сайгаков, на отстрел которых несколько лет назад был введен мораторий. Зоозащитники забили тревогу, так как антилопы стали массово покидать территорию Казахстана. На фоне этого в сети появилось видео с авто, которое перевозит десятки туш сайгаков, по факту полицейские начали проверку.