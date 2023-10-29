Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Поступающее в продажу мясо сайги вызывает опасения у потребителей

Поступающее в продажу мясо сайги вызывает опасения у потребителей Фото: Zakon.kz
В Атырау появились объявления о продаже сайгачатины, которую начали добывать в Западно-Казахстанской области, но покупатели опасаются, что туши были собраны по степи после падежа, сообщает Zakon.kz.

Килограмм сайгачатины предлагают купить за 1 500 тенге. Такие объявления появились в пабликах и мессенджерах Атырау. Сообщается, что сайгаков застрелили в степях ЗКО в рамках программы по регулированию численности популяции, после чего охладили и выставили на продажу. Но потребители считают, что так скоро поступить в продажу сайгачатина не могла, ведь отстрел только начали, передает Мой город.

"Вся степь в крови сайгака, мясо его валяется – коллеги по охоте с ЗКО сообщают. Можно же было как-то хорошо, аккуратно все организовать. Тем же охотникам бы дали задание, – говорит Ерик Ботакановсчитает, член атырауского охотсообщества.

По его словам, сегодня в мессенджерах много "гуляет" сообщений о продаже сайгачатины в Атырау за 2500 тенге.

Охотники и потенциальные покупатели мяса сайги опасаются, что поступившая в продажу дичь могла быть собрана из подранков (неправильно убитых сайгаков, которых оставляют в степи из-за ранений в живот, такое мясо нельзя употреблять в пищу) или вовсе погибших по другим причинам животных.

Тем временем санитарные врачи сообщают, что проверять продаваемое мясо без обращений и жалоб они не имеют права. Потому разобраться годное ли оно невозможно.

В начале октября в Казахстане стартовала программа по урегулированию численности сайгаков, на отстрел которых несколько лет назад был введен мораторий. Зоозащитники забили тревогу, так как антилопы стали массово покидать территорию Казахстана. На фоне этого в сети появилось видео с авто, которое перевозит десятки туш сайгаков, по факту полицейские начали проверку.

Читайте также

76 подростков задержали после массовой драки в Актау
76 подростков задержали после массовой драки в Актау
ArcelorMittal
Когда "АрселорМиттал" перейдет в собственность Казахстана, рассказал министр промышленности
Мария Мельникова
МЭПР РК Атырауская область Западно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
шахтер
"АрселорМиттал" подтвердил переход компании в собственность Казахстана
Али Окапов сделал громкое заявление
Али Окапов сделал громкое заявление из-за ордена "Курмет"
Аида Балаева прокомментировала скандал с награждением Али Окапова орденом "Курмет"
Аида Балаева прокомментировала скандал с награждением Али Окапова орденом "Курмет"
тенге, курс
Прогноз: как курс тенге может измениться в ближайшие дни
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления