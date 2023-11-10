Двух малышей прооперировали в Таразе из-за бусинки и кольца

Двух детей доставили в Жамбылскую областную многопрофильную детскую больницу из-за того, что они проглотили посторонние предметы, сообщает Zakon.kz.

Первым в больницу поступил годовалый ребенок с жалобами на кашель, одышку, с признаками дыхательной недостаточности. Со слов матери, за 2 суток до обращения ребенок проглотил бусинки, но родители и не думали, что инородное тело могло попасть в дыхательные пути. Кашель с одышкой они связывали с острой респираторной инфекцией. Однако врачи вовремя заподозрили инородное тело в дыхательных путях.

"В приемном покое ребенок осмотрен дежурными хирургами Канатом Дуйсебаевым, Юсупом Валиевым и в экстренном порядке госпитализирован в реанимационное отделение для проведения предоперационной подготовки по удалению инородного тела из дыхательных путей. С помощью инструментальных методов исследований было обнаружено местоположение инородного тела – металлический предмет находился в левом сегментарном бронхе". Пресс-служба УЗО Жамбылской области

Отмечается, что ребенка прооперировали с использованием новейших эндоскопических инструментов. Операционная бригада состояла из опытных врачей, что способствовало благоприятному исходу. Бронхоскопию проводили заместитель главного врача по лечебной работе Маулим Кенжалы, заведующий детской хирургией Эльбрус Салпагаров, анестезию – заведующий отделением реанимации и анестезиологии Ербол Алимкулов.

"Ранний послеоперационный период прошел благоприятно. После лечения в отделении хирургии ребенок выписан домой", – отметили врачи.

Спустя пару дней произошел аналогичный случай. 7-месячный малыш поступил с жалобами на затрудненное глотание и беспокойство. Родители заподозрили, что ребенок проглотил инородное тело. В приемном отделении Жамбылской областной многопрофильной детской больницы маленького пациента принял дежурный хирург Ю. Валиев. С помощью инструментальных методов исследований обнаружен металлический предмет (кольцо) в пищеводе ребенка.

В экстренном порядке малыша госпитализировали в отделение хирургии для проведения оперативной манипуляции по удалению инородного тела.

"После тщательной подготовки операционная бригада, состоящая из опытных врачей – ординатора детской хирургии Алимжана Аукенова, ординатора отделения реанимации и анестезиологии М. Муратбаева, успешно провела операцию. После лечения ребенок благополучно выписан домой", – говорится в сообщении.

Как уточнили в УОЗ, инородные тела в дыхательных путях и желудочно-кишечном тракте на данный момент являются одной из актуальных проблем в детской хирургии, так как характер травмы и разновидности инородных тел могут привести к очень серьезным осложнениям, вплоть до летальных исходов.

Специалисты рекомендуют родителям обращать особое внимание на реакции своих детей во время игры с мелкими деталями или возможными инородными телами, а при появлении признаков или подозрении проглатывания инородных тел следует немедленно обращаться к специалистам – детским хирургам, ЛОР врачам.

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