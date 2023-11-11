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Тройная авария произошла недалеко от Медео в Алматы

Тройная авария произошла недалеко от Медео в Алматы Фото: Zakon.kz
Три автомобиля столкнулись на пересечение улиц Керей и Жанибек хана, не доезжая до Медео около 1 км, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал водитель Subaru Forester, он двигался в сторону Медео. На затяжном повороте у родника он услышал звук резкого торможения автомобиля и увидел, что на него несется большой джип.

Водитель попытался прижаться правее, но из-за высокого бордюра не смог избежать столкновения.

Тройная авария произошла недалеко от Медео в Алматы

Фото: Zakon.kz

В итоге многотонный внедорожник Mercedes-Benz GL-класс выехал на встречную полосу и ударил в бок Subaru.

Тройная авария произошла недалеко от Медео в Алматы

Фото: Zakon.kz

По словам водителя Subaru, его автомобиль от удара буквально подпрыгнул над тротуаром. Затем автомобиль снес ограждение и повис над речкой. Отметим, что машина чудом не вылетела с моста, под которым пропасть не менее 10 м.

Тем временем Mercedes протащило ниже, где он лоб в лоб столкнулся с автомобилем Exeed LX. После Mercedes развернуло в обратном направлении.

Тройная авария произошла недалеко от Медео в Алматы

Фото: Zakon.kz


Тройная авария произошла недалеко от Медео в Алматы

Фото: Zakon.kz


Тройная авария произошла недалеко от Медео в Алматы

Фото: Zakon.kz

Тройная авария произошла недалеко от Медео в Алматы

Фото: Zakon.kz


В результате ДТП пострадала пассажирка Subaru. С переломом ноги ее госпитализировали.

На месте работают сотрудники дорожной полиции.

Стражи порядка предупреждают, что, несмотря на плюсовую температуру, в горной местности местами гололед. От аварии водителей не спасли и зимние шины. 

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