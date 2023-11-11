Тройная авария произошла недалеко от Медео в Алматы
Как рассказал водитель Subaru Forester, он двигался в сторону Медео. На затяжном повороте у родника он услышал звук резкого торможения автомобиля и увидел, что на него несется большой джип.
Водитель попытался прижаться правее, но из-за высокого бордюра не смог избежать столкновения.
Фото: Zakon.kz
В итоге многотонный внедорожник Mercedes-Benz GL-класс выехал на встречную полосу и ударил в бок Subaru.
Фото: Zakon.kz
По словам водителя Subaru, его автомобиль от удара буквально подпрыгнул над тротуаром. Затем автомобиль снес ограждение и повис над речкой. Отметим, что машина чудом не вылетела с моста, под которым пропасть не менее 10 м.
Тем временем Mercedes протащило ниже, где он лоб в лоб столкнулся с автомобилем Exeed LX. После Mercedes развернуло в обратном направлении.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
В результате ДТП пострадала пассажирка Subaru. С переломом ноги ее госпитализировали.
На месте работают сотрудники дорожной полиции.
Стражи порядка предупреждают, что, несмотря на плюсовую температуру, в горной местности местами гололед. От аварии водителей не спасли и зимние шины.