КНБ: Казахстанец разочаровался в радикальных идеях и сдался

10 ноября из Турции в Казахстан сотрудниками КНБ был доставлен гражданин РК, который с 2013 года находился в Сирии в составе террористических группировок, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении пресс-службы Комитета национальной безопасности за 11 ноября 2023 года сказано, что он разочаровался в радикальных идеях, добровольно отказался от террористической деятельности, перебрался в Турцию и решил сдаться властям, чтобы вернуться на родину.

"Своим примером он хотел продемонстрировать другим боевикам бесперспективность их дальнейшего пребывания в зонах террористической активности. По прибытию в Казахстан он был взят под стражу". Пресс-служба КНБ РК

Фото: пресс-служба КНБ РК

Также отмечено, что в отношении него расследуется уголовное дело по статье 257 Уголовного Кодекса (создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности).

"Факт добровольной сдачи будет учтен в ходе следствия", – заключили в КНБ.

31 октября 2023 года сотрудники КНБ при содействии полицейских задержали жителя Алматинской области. В ведомстве уточнили, что задержанный подозревается в пропаганде идей терроризма.