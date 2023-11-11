Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

КНБ: Казахстанец разочаровался в радикальных идеях и сдался

КНБ: Казахстанец разочаровался в радикальных идеях и сдался Фото: Zakon.kz
10 ноября из Турции в Казахстан сотрудниками КНБ был доставлен гражданин РК, который с 2013 года находился в Сирии в составе террористических группировок, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении пресс-службы Комитета национальной безопасности за 11 ноября 2023 года сказано, что он разочаровался в радикальных идеях, добровольно отказался от террористической деятельности, перебрался в Турцию и решил сдаться властям, чтобы вернуться на родину.

"Своим примером он хотел продемонстрировать другим боевикам бесперспективность их дальнейшего пребывания в зонах террористической активности. По прибытию в Казахстан он был взят под стражу".Пресс-служба КНБ РК
КНБ: Казахстанец разочаровался в радикальных идеях и сдался

Фото: пресс-служба КНБ РК

Также отмечено, что в отношении него расследуется уголовное дело по статье 257 Уголовного Кодекса (создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности).

"Факт добровольной сдачи будет учтен в ходе следствия", – заключили в КНБ.

31 октября 2023 года сотрудники КНБ при содействии полицейских задержали жителя Алматинской области. В ведомстве уточнили, что задержанный подозревается в пропаганде идей терроризма.

Читайте также

Тройная авария произошла недалеко от Медео в Алматы
Тройная авария произошла недалеко от Медео в Алматы
дети проглотили инородные тела
Двух малышей прооперировали в Таразе из-за бусинки и кольца
туши сайги
Более 20 туш сайгаков нашли полицейские в гараже жителя Сатпаева
Анастасия Московчук
КНБ Казахстан Сирия Турция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген сделал важное заявление
Димаш Кудайберген сделал важное заявление
погода в Алматы в ноябре
Мокрый снег и ночные морозы: погода на неделю в Алматы
Режим ЧС введут с 9 ноября в Петропавловске
Режим ЧС введут с 9 ноября в Петропавловске
СМИ сообщают о задержании Куандыка Бишимбаева по подозрению в убийстве жены
СМИ сообщают о задержании Куандыка Бишимбаева по подозрению в убийстве жены
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления