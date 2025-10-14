#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Происшествия

Бывшего адвоката задержали за границей и доставили в Казахстан: КНБ раскрыл причину

мужчина, задержание, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 09:33 Фото: пресс-служба КНБ РК
В Комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана сегодня, 14 октября 2025 года, заявили о задержании разыскиваемого гражданина РК, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного релиза следует, что 11 октября сотрудниками КНБ во взаимодействии с Национальным центральным бюро (НЦБ) Интерпола МВД РК из-за рубежа в Астану доставлен бывший адвокат столичной коллегии, находившийся в международном розыске.

"Указанное лицо подозревается в совершении коррупционного правонарушения в особо крупном размере и с 2023 года скрывалось от правосудия. В настоящее время задержанный находится в следственном изоляторе. Иная информация в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит".Пресс-служба КНБ РК

5 сентября 2025 года стало известно, что КНБ изъял крупнейшую партию кокаина в истории Казахстана. Подробнее об этом – здесь.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
Последние
Популярные
