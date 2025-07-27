#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+36°
$
544.87
639.02
6.88
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+36°
$
544.87
639.02
6.88
Происшествия

Лодка с людьми перевернулась на Бухтарминском водохранилище

ВКО, Восточно-Казахстанская область,Бухтарминское водохранилище, Бухтарма, мост через Бухтарминское водохранилище , фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2025 09:31 Фото: primeminister.kz
Четыре человека оказались за бортом лодки после того, как она перевернулась на Бухтарминском водохранилище, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, инцидент случился в районе села Алтайка.

"Недалеко от происшествия оказался рыбак, который первым заметил людей и поднял всех четверых на борт своей лодки. К счастью, все находились в спасательных жилетах", – отметили в министерстве.

На место происшествия прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС, пересадили граждан на катер и доставили их на берег. В медицинской помощи никто не нуждался.

Ранее спасатели предотвратили взрыв газовых баллонов во время пожара дома в Костанайской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Спасатели защитили от взрыва жителей Костанайской области
Происшествия
04:35, 27 июля 2025
Спасатели защитили от взрыва жителей Костанайской области
Автомобиль вспыхнул возле жилого дома в Алматы
Происшествия
00:51, 27 июля 2025
Автомобиль вспыхнул возле жилого дома в Алматы
45 человек экстренно эвакуировали из дома в Петропавловске
Происшествия
23:03, 26 июля 2025
45 человек экстренно эвакуировали из дома в Петропавловске
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: