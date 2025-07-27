Лодка с людьми перевернулась на Бухтарминском водохранилище

Четыре человека оказались за бортом лодки после того, как она перевернулась на Бухтарминском водохранилище, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, инцидент случился в районе села Алтайка.

"Недалеко от происшествия оказался рыбак, который первым заметил людей и поднял всех четверых на борт своей лодки. К счастью, все находились в спасательных жилетах", – отметили в министерстве.

На место происшествия прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС, пересадили граждан на катер и доставили их на берег. В медицинской помощи никто не нуждался.

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