30 голов лошадей нашли благодаря оперативной работе полицейских и применению дрона в Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в полиции, 30 голов лошадей, которых не могли найти более трех недель, благодаря оперативным действиям сотрудников полиции обнаружили в течение нескольких часов и вернули владельцу.

"Как только утром поступило сообщение от жителя, полицейские сразу приступили к поискам. С помощью дрона стражи порядка обследовали труднодоступные участки местности и уже к полудню того же дня обнаружили пропавший табун", – отметили там.

В октябре полицейские задержали двух жителей Степногорска, подозреваемых в хищении 77 лошадей с вольного выпаса. Ущерб владельцу составил более 25 млн тенге. В ходе расследования удалось вернуть хозяину более 40 голов скота.