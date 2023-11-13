34 подростка задержаны за сбыт наркотиков

С начала года в Казахстане полицейские задержали 34 ребенка за участие в наркопреступлениях. Каждому из них грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Астаны.

Уголовная ответственность за хранение, сбыт, производство или перевозку наркотиков наступает с 16 лет. Так, закладчики или курьеры могут получить наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет, отмечают в ведомстве.

Полицейские отмечают, что превентивные меры и профилактика играют большую роль в борьбе с наркопреступностью. Если не работать с детьми и подростками, то преступлений среди подростков станет больше.

"Подростками легче манипулировать. Их убеждают, что они не достигли возраста уголовной ответственности, поэтому якобы настоящего наказания не будет, максимум – оштрафуют родителей. Взамен молодым людям обещают огромные заработки при минимальных усилиях. Однако максимальный срок так называемой "работы" такого наркокурьера – 2-3 месяца. Дальше их задерживают и привлекают к совершенно реальным срокам лишения свободы от 7 до 10 лет с отбыванием наказания в колонии". Бахытжан Амирханов, заместитель антинаркотического подразделения министерства

В столице полицейские начали проводить работу с подростками, объясняя нормы законодательства и уголовную ответственность за преступления, связанные с распространением наркотиками.





Фото: пресс-служба ДП Астаны





Кроме того, что реальные длительные сроки грозят за распространение наркотиков, но также есть ответственность за другие преступления. Так, за рекламу, пропаганду наркотиков в интернете, положительные отзывы на форумах о тех или иных наркотиках наказание предусматривает лишение свободы от 3 до 6 лет.

Ранее в Уральске ученика 11 класса задержали во время предполагаемого совершения закладок синтетических наркотиков.

