Спецназ и обыск: деятельность интернет-магазина наркотиков раскрыли на западе Казахстана
Как следует из релиза, деятельность интернет-магазина, причастного к сбыту и хранению наркотических средств на территории региона, пресекли в ходе оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) "Қарасора-2026" сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП ЗКО совместно с сотрудниками подразделения специального назначения (ПСН) "Бүркіт" Национальной гвардии МВД РК.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 39-летний владелец интернет-магазина, проживающий в Уральске".Пресс-служба ДП ЗКО
Отмечается, что при санкционированном обыске по месту жительства обнаружены и изъяты:
- пять свертков с веществом растительного происхождения;
- семена растения, предположительно относящегося к роду конопля, в значительном количестве;
- телефон iPhone 13.
Кроме того, при обыске дачного участка в одном из помещений обнаружена комната, оборудованная под фитолабораторию. Там обнаружены и изъяты пять кустов растений, относящихся к роду конопля, а также оборудование и предметы, используемые для их выращивания: вентилятор, осветительные лампы, две вытяжки, датчики температуры и удобрения.
"По данному факту начато досудебное расследование. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела".Пресс-служба ДП ЗКО
Согласно законодательству, за данное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества.
22 октября 2026 года стало известно, что студентов колледжей в Казахстане проверят на употребление наркотических и психотропных веществ. Об этом рассказала министр просвещения Жулдыз Сулейменова.