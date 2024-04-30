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Изнасилование в кабинете: экс-начальнику полиции Талдыкоргана вынесли приговор

Изнасилование в кабинете, экс-начальнику полиции Талдыкоргана вынесли приговор, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 18:15 Фото: zhetysu.gov.kz
В Талдыкорганском городском суде Жетысуской области рассмотрено уголовное дело в отношении экс-начальника полиции Талдыкоргана Марата Куштыбаева по обвинению в совершении изнасилования с применением насилия к потерпевшей, лицом при выполнении служебных обязанностей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба суда, поскольку обстоятельства дела в силу закона не могут быть оглашены, дело рассмотрено в закрытом судебном заседании.

"Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до 12 лет. Приговором суда К. признан виновным по п. 5 ч. 2 ст. 120 УК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 10 лет. В соответствии с ч. 1 ст. 49 УК лишен К. специального звания "полковник полиции". Пресс-служба Талдыкорганского городского суда

Приговор не вступил в законную силу.

13 ноября 2023 года в социальных сетях появилась информация о том, что по подозрению в изнасиловании 27-летней женщины задержали начальника Управления полиции Талдыкоргана Марата Куштыбаева. Информацию подтвердил начальник Департамента полиции Жетысуской области Атыгай Арыстанов.

Как позже рассказал адвокат потерпевшей, инцидент случился в кабинете подсудимого. Женщину доставили в полицию по обвинению в нарушении общественного порядка. Из кабинета дознавателя ее приказали привести в кабинет руководителя управления. Там, со слов адвоката, начальник полиции принудил задержанную вступить в половой акт.

Ранее Марата Куштыбаева не раз обвиняли в том, что он в нецензурной форме критикует работу подчиненных. Один из таких случаев был зафиксирован в сентябре 2019 года. По итогам служебного расследования Марат Куштыбаев был освобожден от должности начальника Местной полицейской службы Департамента полиции Алматинской области.

30 апреля состоялись прения по делу.

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