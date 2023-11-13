"Нападение террористов" на школу в Таразе оказалось розыгрышем, который устроил 11-летний школьник. После его звонка в полицию из школы эвакуировали 750 человек, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП Жамбылской области 13 ноября, полиция начала досудебное расследование по ст. 273 УК РК после того, как из школы в Таразе эвакуировали 750 человек из-за ложной тревоги.

Некий ребенок позвонил в правоохранительные органы и заявил, что на школу "напали террористы". По вызову немедленно прибыли все экстренные службы города, из учебного заведения срочно эвакуировали 750 человек. Но ни террористов, ни взрывных устройств, ни других угроз в итоге не обнаружили.

По горячим следам полицейские задержали 11-летнего школьника, который раньше учился в этом образовательном учреждении. Мальчик признался, что хотел устроить розыгрыш и ради шутки воспользовался телефоном старшей сестры.

Отвечать за "шутку" школьника теперь придется его родителям. По статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа до 5 тыс. МРП (до 17 млн 250 тыс. тенге) либо ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет. Когда такое преступление совершает несовершеннолетний, его законным представителям назначают крупный штраф и обязывают возместить ущерб.

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