Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

"Нападение террористов" на школу в Таразе оказалось розыгрышем

Нападение террористов на школу в Таразе оказалось розыгрышем Фото: pixabay
"Нападение террористов" на школу в Таразе оказалось розыгрышем, который устроил 11-летний школьник. После его звонка в полицию из школы эвакуировали 750 человек, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП Жамбылской области 13 ноября, полиция начала досудебное расследование по ст. 273 УК РК после того, как из школы в Таразе эвакуировали 750 человек из-за ложной тревоги.

Некий ребенок позвонил в правоохранительные органы и заявил, что на школу "напали террористы". По вызову немедленно прибыли все экстренные службы города, из учебного заведения срочно эвакуировали 750 человек. Но ни террористов, ни взрывных устройств, ни других угроз в итоге не обнаружили.

По горячим следам полицейские задержали 11-летнего школьника, который раньше учился в этом образовательном учреждении. Мальчик признался, что хотел устроить розыгрыш и ради шутки воспользовался телефоном старшей сестры.

Отвечать за "шутку" школьника теперь придется его родителям. По статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа до 5 тыс. МРП (до 17 млн 250 тыс. тенге) либо ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет. Когда такое преступление совершает несовершеннолетний, его законным представителям назначают крупный штраф и обязывают возместить ущерб.

Ранее пьяный житель Кызылординской области "заминировал" собственный дом в надежде помириться с матерью.

Читайте также

Токаев выразил соболезнование Нурсултану Назарбаеву
Токаев выразил соболезнование Нурсултану Назарбаеву
Начальника УП Талдыкоргана задержали по подозрению в изнасиловании
Начальника УП Талдыкоргана задержали по подозрению в изнасиловании
Дядя об убийстве Салтанат Нукеновой: Мы никогда в жизни не простим
Дядя Салтанат Нукеновой об убийстве: Мы никогда в жизни не простим
Никита Дробны
Жамбылская область Тараз
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
певица
Алла Пугачева обратилась к "кучке оголтелых недоличностей", "рабам" и "холопам"
певец
Али Окапов опубликовал семейные фотографии с Розой Рымбаевой в Таиланде
Ваш главный порок: чем грешны знаки зодиака
Ваш главный порок: чем грешны знаки зодиака
небо, облака, молния
В 15 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение на 13 ноября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления