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Военнослужащий смертельно ранил сослуживца в Петропавловске

Военнослужащий смертельно ранил сослуживца в Петропавловске Фото: пресс-служба МО РК
Военнослужащий контрактной службы Национальной гвардии Казахстана получил смертельное ранение в Петропавловске, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 12 ноября 2023 года.

"Военнослужащий по контракту воинской части 6637 (Петропавловск) получил ранение от случайного выстрела сослуживца. Он был срочно доставлен в медицинское учреждение, однако спасти военнослужащего не удалось".Пресс-служба Национальной гвардии РК

Также в распространяемом сообщении сказано, что назначено служебное расследование. Обстоятельства выясняются.

"Главное командование Национальной гвардии выражает глубокие соболезнования родственникам погибшего военнослужащего".Пресс-служба Национальной гвардии РК

9 октября 2023 года сообщалось о другой трагедии. Тогда стало известно, что казахстанский военнослужащий скончался от ранения в голову.

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