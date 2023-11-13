Военнослужащий смертельно ранил сослуживца в Петропавловске

Военнослужащий контрактной службы Национальной гвардии Казахстана получил смертельное ранение в Петропавловске, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 12 ноября 2023 года.

"Военнослужащий по контракту воинской части 6637 (Петропавловск) получил ранение от случайного выстрела сослуживца. Он был срочно доставлен в медицинское учреждение, однако спасти военнослужащего не удалось". Пресс-служба Национальной гвардии РК

Также в распространяемом сообщении сказано, что назначено служебное расследование. Обстоятельства выясняются.

"Главное командование Национальной гвардии выражает глубокие соболезнования родственникам погибшего военнослужащего". Пресс-служба Национальной гвардии РК

9 октября 2023 года сообщалось о другой трагедии. Тогда стало известно, что казахстанский военнослужащий скончался от ранения в голову.