Пьяный водитель напал на полицейских с ружьем в Костанайской области

Погоня в стиле вестерн произошла в Костанайской области: нетрезвый водитель, пытаясь скрыться от полиции, стрелял в патрульных из двустволки, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области 13 ноября, в Карабалыкском районе местного жителя задержали по подозрению в посягательстве на жизнь сотрудников полиции. Когда мужчину, севшего за руль пьяным, попытались задержать, он открыл по сотрудникам правоохранительных органов огонь из ружья.

Около 21:00 12 ноября полицейские заметили на трассе "Алматы – Екатеринбург" в Костанайской области автомобиль УАЗ, ехавший без габаритных огней. Патрульные заподозрили неладное и попытались остановить машину, но водитель не подчинился их требованиям и попытался скрыться. В итоге он не справился с управлением, и УАЗ улетел в кювет. Пытаясь сбежать от полицейских, автомобилист несколько раз выстрелил в их сторону из ружья и скрылся.

В районе ввели план "Сирена" и подняли весь личный состав полиции по тревоге. Вскоре нарушителя спокойствия задержали сотрудники специального подразделения ДП Костанайской области. Им оказался 35-летний местный житель, скрывавшийся в квартире у своей знакомой. Ранее его уже привлекали к ответственности за отказ остановить машину по требованию полиции.

В отношении задержанного начали досудебное расследование по ст. 380-1 УК РК. По делу изъяли вещественные доказательства: двуствольное ружье, патроны и спиртное. Оружие направили на экспертизу. Задержанного отправили в изолятор временного содержания, ему может грозить лишение свободы на срок от десяти до 15 лет.

Ранее погоня за наркоторговцами в Шымкенте попала на видео.