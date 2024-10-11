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Пьяный водитель на машине со спущенным колесом убегал от полиции в Костанайской области

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, машина полиции , фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 05:00 Фото: Zakon.kz
9 октября нетрезвый водитель устроил гонки с полицией в Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

Как передает местное издание "Наша газета", 36-летний житель поселка Сарыколь проигнорировал требования патрульной полиции остановиться. Позже выяснилось:

  • водитель был пьян;
  • водитель не имел водительских прав;
  • переднее колесо в машине было спущено.

За такие нарушения дерзкому водителю грозит:

  • лишение свободы до шести лет;
  • пожизненное лишение водительских прав.

Также за игнорирование законных требований полиции об остановке автомобиля суд уже назначил ему 15 суток ареста. Мужчину отправили в спецприемник, а машину увезли на штрафстоянку.

10 октября в пресс-службе регионального департамента полиции изданию "Наша газета" рассказали, что при погоне удалось избежать человеческих жертв.

"При задержании правонарушитель методом столкновения повредил свой автомобиль и служебный транспорт полицейских".Пресс-служба ДП Костанайской области
Погоня, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 05:00

Фото: ng.kz

В этот же день из-за электровелосипеда 13 человек эвакуировали из многоэтажного дома в Костанайской области.

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