Пьяный водитель на машине со спущенным колесом убегал от полиции в Костанайской области
Фото: Zakon.kz
9 октября нетрезвый водитель устроил гонки с полицией в Костанайской области, сообщает Zakon.kz.
Как передает местное издание "Наша газета", 36-летний житель поселка Сарыколь проигнорировал требования патрульной полиции остановиться. Позже выяснилось:
- водитель был пьян;
- водитель не имел водительских прав;
- переднее колесо в машине было спущено.
За такие нарушения дерзкому водителю грозит:
- лишение свободы до шести лет;
- пожизненное лишение водительских прав.
Также за игнорирование законных требований полиции об остановке автомобиля суд уже назначил ему 15 суток ареста. Мужчину отправили в спецприемник, а машину увезли на штрафстоянку.
10 октября в пресс-службе регионального департамента полиции изданию "Наша газета" рассказали, что при погоне удалось избежать человеческих жертв.
"При задержании правонарушитель методом столкновения повредил свой автомобиль и служебный транспорт полицейских".Пресс-служба ДП Костанайской области
Фото: ng.kz
В этот же день из-за электровелосипеда 13 человек эвакуировали из многоэтажного дома в Костанайской области.
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