В Алматы мужчина погиб, перебегая дорогу рядом с надземным переходом

28-летний мужчина стал жертвой смертельного ДТП, которое случилось рано утром 12 ноября в Алматы на ул. Саина. Он перебегал улицу рядом с тоннелем на развязке с ул. Жандосова, сообщает Zakon.kz.

Около 5 утра автомобиль Chevrolet Nexia двигался по ул. Саина в северном направлении. Водитель только выехал из тоннеля на развязке с ул. Жандосова и неожиданно перед ним начал перебегать дорогу молодой мужчина.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Водитель попытался избежать столкновения, но бетонное ограждение ему это не позволило, и он сбил парня. От мощного удара человека отбросило на несколько метров и от полученных травм он скончался на месте до приезда медиков.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Очевидцы отметили, что парень перебегал дорогу в неположенном месте в нескольких десятках метров от надземного перехода.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что 7 ноября на проспекте аль-Фараби, напротив ТЦ "Есентай Молл", произошло смертельное ДТП. В результате инцидента погибла женщина 1989 года рождения. Она перебегала дорогу в неположенном месте.