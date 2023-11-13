Подозреваемых в кражах на 100 млн тенге задержали с поличным в Костанае

Двух жителей Акмолинской области подозревают в краже оборудования с трансформаторной подстанции в Костанае. Полиция задержала их на месте преступления, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, "гастролеры" похищали дорогостоящее оборудование с трансформаторных подстанций в Костанае на протяжении двух недель.

В последний раз они попытались похитить 4 блочномодульных релейных защиты подстанции. Стоимость одной такой защиты – 2,5 млн тенге.

"Проезжая мимо одной из трансформаторных подстанций в микрорайоне "Юбилейный", я заметил, как двое парней в спецодежде входили в здание подстанции. Решил проверить, так как ранее уже поступали заявления о кражах. Подойдя ближе к подстанции, увидел, что замок поврежден, и тут же вызвал подмогу. Когда парни уже собирались выходить, мы их с коллегами окружили. Увидев нас, они попытались скрыться, однако мы их задержали, применив боевые приемы самбо", – рассказал оперуполномоченный Бауыржан Утеутлеу.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье "Кража". Проводятся необходимые следственные действия. Подозреваемыми по делу признаны двое 20-летних жителей села Акколь Акмолинской области. Они водворены в изолятор временного содержания.

Мужчины дали признательные показания. Похищенное имущество частично изъято. Общий ущерб по всем эпизодам составил свыше 100 миллионов тенге.

Ранее сообщалось о том, что в Костанае пьяный водитель, пытаясь скрыться от полиции, стрелял в патрульных из двустволки. Подробнее о происшествии читайте здесь.