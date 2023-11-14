Светофор упал на голову беременной жительницы Тараза

В Таразе на беременную девушку рухнул светофор, в который врезался автомобиль. Удар оказался такой силы, что будущая мама упала и потеряла сознание. А водитель как ни в чем не бывало поехал дальше, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала "КТК", инцидент произошел на одном из оживленных перекрестков Тараза и попал на камеры наблюдения.





21-летняя девушка собиралась переходить дорогу и ждала зеленый. В этот момент в светофор на скорости въехал автомобиль, и конструкция рухнула беременной на голову. Водитель тут же уехал с места аварии. Но полиция его нашла.

Автомобиль забрали на штрафстоянку, мужчине выписали сразу два штрафа. Впереди еще суд. Но уже очевидно, что девушке очень повезло.

"Женщина с ДТП 2002 года рождения поступила утром. Поставлен диагноз "сотрясение головного мозга", госпитализирована в нейрохирургическое отделение. В данный момент состояние пациента средней тяжести. Беременность 10 недель и подкожная гематома лобной области. Это полностью заживает без операции", – сообщил заместитель главврача многопрофильной больницы Тараза Сакен Жумашев.

В сентябре 2023 года в Астане на стройке LRT упала буровая установка. В результате инцидента никто не пострадал, повредилась лишь машина, на которую и упала буровая установка.