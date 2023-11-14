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В Атырау полицейские спасли двух местных жителей, пытавшихся прыгнуть с моста

В Атырау полицейские спасли двух местных жителей, пытавшихся прыгнуть с моста Фото: Zakon.kz
24-летнюю девушку и 31-летнего мужчину спасли полицейские Атырау от попытки покончить с собой, прыгая с моста, сообщает Zakon.kz.

Два дня подряд атырауские полицейские выезжали на вызовы, где спасли от отчаянного шага местных жителей. Так, вечером 12 ноября сотрудники Центра оперативного управления заметили молодого человека, собравшегося спрыгнуть с моста, и направили на место сотрудников патрульной полиции. Инцидент происходил на Алиевском мосту, передает ATPress.

"На место происшествия в течение 3 минут прибыли сотрудники батальона патрульной полиции Данабек Сакуов и Болатбек Азимов. Также на помощь пришли неравнодушные жители. С 31-летним мужчиной была проведена профилактическая беседа и предпринята попытка экстренного спасения". Пресс-служба департамента полиции Атырауской области

На следующий день в 15:00 в полицию поступило сообщение о том, что с центрального моста города Атырау спрыгнула неизвестная. Через семь минут сотрудники полиции были на месте и вытащили 24-летнюю девушку из воды. Ее передали подоспевшим на место медикам.

Несколькими днями ранее спасатели департамента по ЧС Атырауской области рассказали, что нашли в реке Жайык тело 17-летнего подростка, который пятью днями ранее спрыгнул с одного из мостов города.

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