Кража оградок с алматинских кладбищ: двое граждан Узбекистана получили реальные сроки

Двое граждан Узбекистана, совершили 11 краж оградок с алматинских кладбищ, сообщает Zakon.kz.

С начала года зарегистрировано 27 аналогичных эпизодов. За совершение преступлений задержали девять человек, в их числе два гражданина Узбекистана, которые совершили 11 краж оградок с кладбищ. Их приговорили к 4,5 года лишения свободы каждый.

C целью раскрытия остальных краж создали специальные оперативные группы. Как показывает анализ, металлические ограждения и элементы памятников на кладбищах крадут для их последующей сдачи в пункты приема металла.





Полицейскими уже выявлено 13, так называемых, приемщиков, которые принимали краденое и в целом осуществляли свою деятельность приема цветного металла незаконно. Их привлекли к ответственности.



Отмечается, что с начала года полицейские выявили 175 фактов порчи городского имущества – скамеек урн, игровых площадок, в 52 случаях фигурируют несовершеннолетние.



"Зачастую эти правонарушения совершаются в малолюдных местах, и чтобы исключить факты повреждения инфраструктуры в Алматы, Акиматом города проведена работа по дополнительному освещению скверов, парков, прогулочных зон: установлено 240 камер видеонаблюдения, заменено 7 тысяч 200 световых точек, освещены 511 улиц города. Также, совместно с местными исполнительными органами в этом году по программе "Ковровое покрытие" установлено видеонаблюдение в 127 дворах мегаполиса. Посредством анализа указанных видеосистем уже выявлено и наказано 157 правонарушителей, причастных к порче городского имущества", – сказал заместитель начальника УМПС ДП города Алматы Диас Дуанбеков.

Жителей и гостей города призывают бережно относиться к имуществу города.

"Такое поведение не допустимо и влечет за собой ответственность. К примеру, деформированная или вовсе вырванная с корнем решетка арычной системы может привести к сразу нескольким неблагоприятным факторам, в том числе и к падению людей в неогороженное отверстие. К сожалению, по стране не единичны факты с трагическим исходом", – резюмировал полковник Дуанбеков.

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