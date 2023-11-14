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Песок на 32 млн тенге незаконно добыли в Туркестанской области

Песок на 32 млн тенге незаконно добыли в Туркестанской области Фото: pixabay
Полиция ведет расследование по факту незаконной добычи песка в Туркестанской области. Ущерб от действий правонарушителей составил около 32 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области 14 ноября, незаконную добычу песка выявили участники специально созданной следственно-оперативной группы. Они обнаружили, что четверо жителей региона и Шымкента систематически разрабатывали карьер в Жетысайском районе, не имея на это разрешения.

Правонарушители как следует подготовились к своему незаконному предприятию: у них изъяли погрузчик и 12 грузовиков Howo. Весь транспорт отправили на специальную стоянку. Ущерб от действий "черных копателей" оценили в 32 млн тенге.

"Проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 334 УК РК "Самовольное пользование недрами". Назначены экспертизы", – сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.

Ранее частную компанию в Атырау обязали вернуть государству 851 млн тенге за незаконную продажу грунта.

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