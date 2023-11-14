Павлодарца оштрафовали за публикации экстремистских аудиоматериалов

Фото: Zakon.kz

Житель Павлодара заинтересовал полицейских публикациями на личной странице "ВКонтакте". Со своими подписчиками он делился экстремистскими аудиоматериалами, которые запрещено использовать в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

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