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Павлодарца оштрафовали за публикации экстремистских аудиоматериалов

рация Фото: Zakon.kz
Житель Павлодара заинтересовал полицейских публикациями на личной странице "ВКонтакте". Со своими подписчиками он делился экстремистскими аудиоматериалами, которые запрещено использовать в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Pavlodarnews.kz.

"Полицейские составили в отношении мужчины административный материал по статье 453 КРКоАП – "Нарушение порядка ввоза, изготовления, выпуска, издания и (или) распространения религиозной литературы и иных материалов религиозного содержания", – заявил заместитель начальника областного департамента полиции Болат Нурсеитов.

Правоохранители направили материал в суд. Суд наложил на нарушителя административный штраф в размере 14 МРП – 48 300 тенге.

Ранее сообщалось, что в Казахстане обсуждают возможность строительства отдельной тюрьмы для экстремистов и террористов.

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Елена Беляева
Павлодар Павлодарская область
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