Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Мошенники под предлогом замены электросчетчиков крадут личные данные павлодарцев

Мошенники под предлогом замены электросчетчиков крадут личные данные павлодарцев, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 21:34 Фото: pixabay
Компания "Павлодарэнергосбыт"предупредила жителей Павлодара о мошенниках, которые звонят и предлагают бесплатно заменить счетчики, но на деле завладевают личными данными горожан, сообщает Zakon.kz.

В компании отметили, что в последнее время участились случаи звонков от неизвестных лиц, которые представляются их сотрудниками. Они предлагают произвести бесплатную замену приборов учета электрической энергии (электросчетчиков) и для этого запрашивают код, поступивший в SMS-сообщении.

"Эти звонки совершают мошенники, пытающиеся получить доступ к персональным данным. Просим быть предельно внимательными и не сообщать никакую личную информацию по телефону", – обратились в компании.

Для уточнения достоверности информации жителей просят обращаться в контакт-центр предприятия по номерам: +7 (7182) 903-309; +7 701 031 7323.

Ранее Министерство внутренних дел Казахстана в очередной раз обратилось к гражданам из-за участившихся случаев мошенничества. В частности казахстанцев попросили не отвечать на видеозвонки.

Читайте также

Цветение сирени осенью удивило жителей ВКО
Цветение сирени осенью удивило жителей Восточного Казахстана
Сахибам Садырова
Павлодар 2024 год Мошенничество
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ДТП
Пассажирский автобус вылетел с моста и упал на микроавтобус при въезде в Каскелен
Алсу уехала из России
Алсу уехала из России
Тенге, деньги, налоги, кредиты, Казахстан
Сколько удерживают с доходов казахстанцев в виде налогов и соцплатежей и сколько будут
Главная героиня фильма &quot;Томирис&quot; вышла замуж
Исполнительница главной роли в фильме "Томирис" вышла замуж
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: