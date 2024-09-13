Мошенники под предлогом замены электросчетчиков крадут личные данные павлодарцев

Компания "Павлодарэнергосбыт"предупредила жителей Павлодара о мошенниках, которые звонят и предлагают бесплатно заменить счетчики, но на деле завладевают личными данными горожан, сообщает Zakon.kz.

В компании отметили, что в последнее время участились случаи звонков от неизвестных лиц, которые представляются их сотрудниками. Они предлагают произвести бесплатную замену приборов учета электрической энергии (электросчетчиков) и для этого запрашивают код, поступивший в SMS-сообщении.

"Эти звонки совершают мошенники, пытающиеся получить доступ к персональным данным. Просим быть предельно внимательными и не сообщать никакую личную информацию по телефону", – обратились в компании.

Для уточнения достоверности информации жителей просят обращаться в контакт-центр предприятия по номерам: +7 (7182) 903-309; +7 701 031 7323.

Ранее Министерство внутренних дел Казахстана в очередной раз обратилось к гражданам из-за участившихся случаев мошенничества. В частности казахстанцев попросили не отвечать на видеозвонки.