В Алматы полиция пошла в университеты

Алматинские полицейские посетили высшие учебные заведения города, чтобы предупредить студентов об ответственности за различные правонарушения, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДП города сообщили, что на сегодня в Алматы в 36 вузах учатся 180 тысяч студентов, 900 из них иностранцы.

"Хотелось бы предупредить, чтобы вы занимались личной дисциплиной и не нарушали законы страны, куда вы приехали учиться. Основными причинами совершения правонарушений со стороны студентов являются незнание основ действующего законодательства, низкий уровень правовой культуры, социально-бытовые проблемы, незанятость общественно-полезным трудом и недостаточная организация досуга", – обратился к ним начальник управления полиции Бостандыкского района Дидар Аханов.

По словам спикера, с начала учебного года иностранными студентами в Алматы совершено шесть преступлений.

Аналогичные встречи одновременно прошли в вузах Алмалинского, Бостандыкского и Медеуского районов Алматы.

"Международных студентов, гостей нашей страны, предупреждаем о необходимости соблюдения законов и порядка в Казахстане, забыть о межнациональных, межродовых делениях во время нахождения на территории страны. Ведь главным приоритетом вашего пребывания является обучение и получение знаний", – резюмировал Аханов.

В конце апреля 2024 года полицейские Алматы нагрянули на рынки.