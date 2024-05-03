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В Алматы полиция пошла в университеты

Полиция Алматы пошла по университетам, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 15:34 Фото: ДП Алматы
Алматинские полицейские посетили высшие учебные заведения города, чтобы предупредить студентов об ответственности за различные правонарушения, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДП города сообщили, что на сегодня в Алматы в 36 вузах учатся 180 тысяч студентов, 900 из них иностранцы.

"Хотелось бы предупредить, чтобы вы занимались личной дисциплиной и не нарушали законы страны, куда вы приехали учиться. Основными причинами совершения правонарушений со стороны студентов являются незнание основ действующего законодательства, низкий уровень правовой культуры, социально-бытовые проблемы, незанятость общественно-полезным трудом и недостаточная организация досуга", – обратился к ним начальник управления полиции Бостандыкского района Дидар Аханов.

По словам спикера, с начала учебного года иностранными студентами в Алматы совершено шесть преступлений.

Аналогичные встречи одновременно прошли в вузах Алмалинского, Бостандыкского и Медеуского районов Алматы.

"Международных студентов, гостей нашей страны, предупреждаем о необходимости соблюдения законов и порядка в Казахстане, забыть о межнациональных, межродовых делениях во время нахождения на территории страны. Ведь главным приоритетом вашего пребывания является обучение и получение знаний", – резюмировал Аханов.

В конце апреля 2024 года полицейские Алматы нагрянули на рынки.

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