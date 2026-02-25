#Референдум-2026
События

Севший за изнасилование экс-глава полиции Талдыкоргана судится за служебное жилье

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 11:50 Фото: pexels
Экс-начальник Управления полиции Талдыкоргана Марат Куштыбаев, осужденный за изнасилование, из колонии через представителя подал административный иск к Департаменту полиции (ДП) области Жетысу, сообщает Zakon.kz.

Так, 25 февраля 2026 года в пресс-службе Специализированного межрайонного административного суда области рассказали о деле Куштыбаева к Департаменту полиции Жетысу о признании незаконным бездействия и обязании рассмотреть вопрос приватизации служебного жилья.

Согласно материалам дела, истец, проработавший в правоохранительных органах более 35 лет, с 2016 года вместе с семьей занимал квартиру в Талдыкоргане.

В августе 2023 года после передачи квартиры на баланс Департамента полиции был заключен договор найма служебного жилья, а 25 августа 2023 года Куштыбаев подал рапорт о приватизации квартиры.

Однако жилищная комиссия ДП рапорт не рассмотрела и решение не приняла.

"В суде представитель истца просил признать бездействие незаконным и обязать ответчика рассмотреть документ. Представитель департамента подтвердил, что рапорт не был рассмотрен, но просил отказать в иске", – уточнили в пресс-службе суда.

Тогда суд установил, что рапорт был подан и зарегистрирован должным образом, а отказ или решение жилищной комиссии не были приняты.

Согласно законодательству и правилам приватизации государственного жилья, комиссия обязана рассмотреть документы и принять решение либо дать мотивированный отказ.

"Нерассмотрение рапорта является незаконным бездействием, нарушающим права истца. Суд также отметил, что вопрос о праве на приватизацию должен решать жилищная комиссия, так как ранее решение по этому вопросу не принималось".Пресс-служба Специализированного межрайонного административного суда области Жетысу

В итоге решением суда иск Куштыбаева удовлетворен.

Признано незаконным бездействие Департамента полиции Жетысу, выразившееся в нерассмотрении рапорта от 25 августа 2023 года.

Также суд обязал ответчика рассмотреть рапорт на заседании жилищной комиссии и принять решение в установленном законом порядке.

Решение суда вступило в законную силу.

Еще 13 ноября 2023 года в социальных сетях появилась информация о том, что по подозрению в изнасиловании женщины задержали начальника Управления полиции Талдыкоргана Марата Куштыбаева. Приговор ему вынесли в апреле 2024 года: полковника за изнасилование лишили свободы на 11 лет. А в октябре 2024 года Антикор рассказал о задержании секретаря суда Талдыкоргана, жертвы Куштыбаева и ее подельника.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
