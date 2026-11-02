Готовили смену строя в Атырау: КНБ задержал 10 членов экстремистской группы
Их подозревают в создании, руководстве и участии в деятельности экстремистской группы, а также пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни.
По версии следствия, члены преступной группы преследовали цель по насильственному изменению основ конституционного строя в западном регионе Казахстана.
"В ходе обыска по местам жительства фигурантов изъято огнестрельное оружие, наркотики, религиозная атрибутика, литература и другие вещественные доказательства".Пресс-служба КНБ РК
Также отмечено, что пресечена деятельность трех созданных ими подпольных учебных центров для детей и подростков.
Стоит уточнить, что несколько членов группировки ранее были судимы за совершение террористических и общеуголовных преступлений.
Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
20 октября 2026 года сообщалось, что пограничники на Международном центре приграничного сотрудничества "Хоргос" пресекли попытку незаконного вывоза в Китай 620 рогов сайги.