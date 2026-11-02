Готовили смену строя в Атырау: КНБ задержал 10 членов экстремистской группы

30 октября 2026 года Комитет национальной безопасности (КНБ) при координации органов прокуратуры в Атырау в рамках досудебного расследования единовременно задержал 10 человек, сообщает Zakon.kz.

Их подозревают в создании, руководстве и участии в деятельности экстремистской группы, а также пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни.

По версии следствия, члены преступной группы преследовали цель по насильственному изменению основ конституционного строя в западном регионе Казахстана.

"В ходе обыска по местам жительства фигурантов изъято огнестрельное оружие, наркотики, религиозная атрибутика, литература и другие вещественные доказательства". Пресс-служба КНБ РК

Также отмечено, что пресечена деятельность трех созданных ими подпольных учебных центров для детей и подростков.

Стоит уточнить, что несколько членов группировки ранее были судимы за совершение террористических и общеуголовных преступлений.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

20 октября 2026 года сообщалось, что пограничники на Международном центре приграничного сотрудничества "Хоргос" пресекли попытку незаконного вывоза в Китай 620 рогов сайги.