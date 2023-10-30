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Двух радикальных исламистов задержали в Казахстане за пропаганду терроризма

Двух радикальных исламистов задержали в Казахстане за пропаганду терроризма Фото: polisia.kz
Двух членов запрещенных в Казахстане экстремистских организаций задержали в Алматы и Туркестане. Они занимались пропагандой терроризма и поддерживали радикальных исламистов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МВД РК 30 октября, сотрудники департамента полиции Алматы при содействии ДКНБ задержали подозреваемого в пропаганде терроризма.

"Задержанный является приверженцем запрещенной в Республике Казахстан религиозно-экстремистской организации "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами", – сообщили в ДП Алматы.

Еще одного экстремиста задержали в Туркестане сотрудники регионального ДП при содействии органов прокуратуры. По данным правоохранительных органов, задержанный – приверженец идеологии международной террористической организации "ДАИШ" (оно же "Исламское государство", ИГИЛ), которая запрещена в Казахстане по решению суда.

При обыске дома у подозреваемых обнаружили и изъяли религиозную литературу, а также другие вещественные доказательства. Идет досудебное расследование по ч. 1 ст. 256 УК РК (пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма). Задержанных арестовали.

Ранее сообщалось, что КНБ предотвратил несколько попыток терактов в Казахстане, в том числе подрыва телебашни в Алматы.

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