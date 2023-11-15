В Уральске сотрудницу полиции осудили за фальсификацию
Как рассказали в Антикоррупционной службе ЗКО, она искусственно завысила показатели работы по выявлению торговли в неустановленных местах.
"Пользуясь служебным положением, она оформила административные дела за стихийную торговлю в отношении троих бизнесменов. Хотя вид деятельности предпринимателей не имеет ничего общего с торговлей. В связи с тем, что торговля не производилась, сотрудница полиции привлекла предпринимателей к ответственности заочно", – пишет Мой Город.
По рекомендации антикоррупционной службы по ЗКО протоколы об административных правонарушениях отменили, а сотрудницу полиции привлекли к ответственности.
Приговором Уральского городского суда она признана виновной. Назначено наказание в виде полутора лет ограничения свободы. Кроме того, суд лишил ее права занимать должности в правоохранительных и государственных органах в течение трех лет. Также она лишена специального звания "старший лейтенант полиции".
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Ранее стало известно, что начальник Департамента полиции области Жетісу Атыгай Арыстанов освобожден от занимаемой должности после скандала с изнасилованием. Подробнее читайте здесь.