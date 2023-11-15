В Уральске сотрудницу полиции осудили за фальсификацию

Сотрудницу ювенальной полиции в Уральске признали виновной в фальсификации доказательств по административным делам, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Антикоррупционной службе ЗКО, она искусственно завысила показатели работы по выявлению торговли в неустановленных местах.

"Пользуясь служебным положением, она оформила административные дела за стихийную торговлю в отношении троих бизнесменов. Хотя вид деятельности предпринимателей не имеет ничего общего с торговлей. В связи с тем, что торговля не производилась, сотрудница полиции привлекла предпринимателей к ответственности заочно", – пишет Мой Город.

По рекомендации антикоррупционной службы по ЗКО протоколы об административных правонарушениях отменили, а сотрудницу полиции привлекли к ответственности.

Приговором Уральского городского суда она признана виновной. Назначено наказание в виде полутора лет ограничения свободы. Кроме того, суд лишил ее права занимать должности в правоохранительных и государственных органах в течение трех лет. Также она лишена специального звания "старший лейтенант полиции".

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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