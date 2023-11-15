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Уволен начальник Департамента полиции области Жетісу Атыгай Арыстанов

Уволен начальник департамента полиции области Жетісу Атыгай Арыстанов Фото: ДП области Жетысу
Начальник Департамента полиции области Жетісу Атыгай Арыстанов 15 ноября освобожден от занимаемой должности, сообщает Zakon.kz.

После задержания начальника Управления полиции Талдыкоргана Марата Куштыбаева по подозрению в изнасиловании министр внутренних дел Ержан Саденов прибыл в область Жетісу.

Как сообщили в пресс-службе МВД, начальник Департамента полиции области Жетісу Атыгай Арыстанов освобожден от занимаемой должности после скандала с изнасилованием. 

"Для сотрудника полиции, который стоит на страже конституционных прав граждан нашей страны, закон и порядок должны быть превыше всего. Любое противоправное действие, совершенное как гражданами, так и недобросовестными полицейскими, должно жестко пресекаться. Закон един для всех, никаких исключений не должно быть", – отметил министр Ержан Саденов.

13 ноября 2023 года в социальных сетях появилась информация, что по подозрению в изнасиловании 27-летней женщины задержали начальника Управления полиции Талдыкоргана Марата Куштыбаева. Информацию об этом подтвердил начальник Департамента полиции Жетысуской области Атыгай Арыстанов.

Глава полиции региона уточнил, что начальник Талдыкорганской городской полиции "водворен под стражу в изолятор временного содержания".

Он подозревается в изнасиловании 27-летней жительницы областного центра. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 120 ("Изнасилование, совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей") УК РК. 

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