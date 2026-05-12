Врача из Германии осудили за сотни сексуальных преступлений против пациенток

В Германии суд признал врача-ортопеда виновным по делу о многочисленных сексуальных преступлениях, отметив, что представленные доказательства полностью подтвердили выдвинутые обвинения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет NDR.de, медику назначено наказание в виде лишения свободы, а также пожизненный запрет на работу с пациентками-женщинами в сфере ортопедии. При этом приговор пока не вступил в законную силу.

По данным следствия, речь идет более чем о 190 эпизодах, в ходе которых врач, предположительно, тайно снимал пациенток на видео или совершал в их отношении непристойные действия во время осмотров. Также ему вменяется 92 случая сексуального насилия, совершенного с использованием доверительных отношений врача и пациентки, в том числе в сочетании с домогательствами.

Отдельно отмечается, что среди пострадавших были несовершеннолетние. Инциденты происходили в период с 2018 по 2022 год в районе Оснабрюка. По версии обвинения, врач устанавливал в кабинете скрытую камеру в смартфоне, чтобы фиксировать пациенток во время обследований, при которых им приходилось частично раздеваться.

Следствие также установило, что в двух случаях он вступал в сексуальные отношения с пациентками, а при обыске было изъято более 100 тыс. фото- и видеоматериалов, которые могут иметь отношение к делу. Одна из пациенток ранее заметила скрытую съемку и сообщила в правоохранительные органы, что и стало отправной точкой расследования.

