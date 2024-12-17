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Находящихся в международном розыске иностранцев задержали в Астане

Находящихся в международном розыске иностранцев задержали в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 21:36 Фото: polisia.kz
В столице задержали двух граждан РФ, которые находились в международном розыске, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МВД РК, разыскиваемые обвиняются в тяжких преступлениях.

"Первым задержан 67-летний гражданин, разыскиваемый за преступления, совершенные в 1984 году на территории соседнего государства. Он обвиняется по четырем статьям: оставление в опасности, разбой, убийство и насильственные действия сексуального характера. После того как ему удалось избежать наказания, в сентябре текущего года МВД России возобновило уголовное дело, объявив фигуранта в международный розыск", – говорится в сообщении.

Второй задержанный – 47-летний гражданин Республики Ингушетия, находился в розыске с июля 2023 года по подозрению в установке взрывчатых веществ. Мужчина покинул территорию РФ до вступления приговора суда в законную силу и более полутора лет находился в бегах. 

Оба задержанных находятся под стражей, решается вопрос об их экстрадиции.

Ранее сообщалось, что наглых грабителей задержали в Алматы.

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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