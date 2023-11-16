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Полицейские собирают деньги на новые ворота – комментарий ДП

Полицейские собирают деньги на новые ворота – комментарий ДП Фото: Zakon.kz
В соцсетях появилась аудиозапись, где по указанию начальника РОП Панфиловского района Жетысуской области полицейские собирают деньги на новые ворота, сообщает Zakon.kz.

В полиции прокомментировали данное аудио. 

"По указанному факту ранее проводилась служебная проверка, инициированная сотрудниками Управления собственной безопасности. По ее результатам руководитель Панфиловской районной полиции был привлечен к жесткой дисциплинарной ответственности", – рассказали в ДП Жетысуской области. 


Как отметили в ведомстве, в случае новых открывшихся обстоятельств к виновному будут применены соответствующие меры согласно действующему законодательству.

Ранее стало известно, что начальника ДП Жетысуской области Атыгая Арыстанова освободили от занимаемой должности после скандала с изнасилованием. 13 ноября 2023 года в социальных сетях появилась информация, что по подозрению в изнасиловании 27-летней женщины задержали начальника Управления полиции Талдыкоргана Марата Куштыбаева. 

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