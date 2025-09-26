Полицейский в Алматы положил что-то в карман задержанного – комментарий ДП
Утром 26 сентября в соцсетях появилось видео задержания в Алматы, на котором полицейский что-то положил в карман одному из задержанных. В обществе решили, что ему подбросили что-то, чтобы подставить, сообщает Zakon.kz.
Согласно описанию видео, инцидент произошел 25 сентября 2025 года в мкр Думан-2.
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы отреагировали на видео. Там сообщили, что участковые прибыли на сообщение о неоплате аренды квартиры посуточно.
"В ходе проверки были задержаны двое граждан: один несовершеннолетний, другой совершеннолетний. Несовершеннолетний передан родителям, в отношении которых составлен административный протокол за ненадлежащее воспитание. Совершеннолетний находился в состоянии алкогольного опьянения и оказал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. За указанные правонарушения он привлечен к ответственности", – сказано в комментарии.
В ДП подчеркнули, что распространяемая версия о задержании этого человека за хранение наркотиков не соответствует действительности.
"На видеозаписи зафиксирован момент, когда сотрудник возвращал владельцу личный предмет, выпавший из его кармана в ходе его задержания. Никаких запрещенных веществ задержанному не "подбрасывалось", – заявили в ДП.
Там также предупредили об ответственности за распространение заведомо ложной информации.
19 сентября 2025 года в полиции Алматы прокомментировали видео со скандальным поведением девушки в кафе.
